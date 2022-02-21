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Общество21 февраля 2022 12:01

В Брянске с 14 по 20 февраля поймали 33 безмасочника

На каждого нарушителя составили протокол
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске за неделю, с 14 по 20 февраля, поймали 33 безмасочника. Межведомственная комиссия побывала в магазинах, кафе, салонах красоты, ресторанах, торговых центрах. Всего обследовали 341 объект, сообщаю т в пресс-службе Брянской городской администрации.

На каждого нарушителя составили протокол. Выписали 33 административных документа: 13-на продавцов, 20 – на покупателей.

В минувшие выходные, 19 и 20 февраля, обследовали 72 предприятия торговли. За два дня поймали шесть нарушителей масочного режима. Два протокола выписали продавцам и четыре - покупателям.

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