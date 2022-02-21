Брянец обманул банк, чтобы получить кредит

На жителя Дятьковского района завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». 36-летний мужчина обманным путем получил кредит в банке в сумме 60 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, мужчина в августе 2021 года, чтобы получить потребительский кредит предоставил в банк заведомо ложные сведения о трудоустройстве на предприятии. Оттуда он был уволен неделей раньше.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Дятьковский суд, - говорят в надзорном ведомстве.

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