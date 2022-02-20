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Происшествия20 февраля 2022 10:50

В брянском баре пьяный посетитель отказался оплачивать счет и устроил драку

Сотрудники заведения нажали "тревожную кнопку"
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в баре пьяный посетитель отказался оплачивать счет и устроил дебош. Сотрудники заведения на улице Комсомольской нажали "тревожную кнопку".

На место выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. Стражи порядка обратили внимание на мужчину, который ругался матом, кричал, размахивал руками.

- Со слов очевидцев, он, находясь в состоянии опьянения, отказался оплачивать счёт и развязал драку с отдыхающими в баре, что и явилось причиной обращения за помощью к правоохранителям, - говорят в Росгвардии.

Мужчину задержали. Это был судимый 38-летний житель города. Его передали сотрудникам полиции.