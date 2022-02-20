Улица пройдет вдоль бульвара, который огородил строительным забором арендатор участка. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на старом аэропорту построят дорогу по улице Олега Визнюка. Она пройдет вдоль будущего бульвара, если его не застроят. И будет пересекаться с улицей Советской, улицей Войстроченко. Улица Визнюка должна выйти к переулку Пилотов. Дорогу планировали начать строить еще в прошлом году.

На улице Олега Визнюка появится и вторая школа на старом аэропорту, за строительство которой выступали жители. Прошлое место дислокации общеобразовательного учреждения перенесли от первоначального проекта, так как не хватило муниципальной земли. А на свободном клочке земли появится 16-этажка.

Кстати, в этом году планируют построить и дорогу по улице Ильи Иванова от улицы Степной до Объездной. А вот про строительство дороги по основной магистрали на старом аэропорту - улице Войстроченко, пока молчат. По ней проходила взлетная полоса, поэтому по когда-то асфальтированной дороге могут ездить большегрузы для доставки стройматериалов. На Войстроченко построили уже много домов. И выезды с улиц Горбатова, Грибачева. Теперь будет и выезд с улицы Визнюка.