В Брянске бухгалтера будут судить за мошенничество при ремонте многоэтажек

В Брянске бухгалтера будут судить за мошенничество при ремонте многоквартирных домов. По версии следствия, 48-летняя женщина незаконно получила почти 198 тысяч рублей.

Летом 2017 года обвиняемая занимала должность бухгалтера в ТСЖ "Дуки, дом 47". Следователи считают, что она воспользовалась тем, что дому был необходим ремонт фасада. Она договорилась со своим знакомым о проведении работ. Они завысили их стоимость на сумму больше 168 тысяч рублей. В октябре 2017 года бухгалтер получила эти деньги наличными после завершения и оплаты работ.

Летом 2017-го женщина также была бухгалтером в ТСН «Уютный». Домам, которые обслуживала организация, нужно было отремонтировать фундамент. Она снова договорилась со знакомым на выполнение работ. И получила после исполнения договора 30 тысяч рублей за то, что договор заключили именно с этой фирмой.

- Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование завершено, материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд.