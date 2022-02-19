В Брянске управляющую компанию в "Сосновом Бору" наказали за неочищенные проезды от снега

В Брянске управляющую компанию в "Сосновом Бору" на Новостройке наказали на неочищенные дворовые проезды. На руководителя организации завели административное дело. Его отправили на рассмотрение в государственную жилищную инспекцию, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Сообщения о неочищенных дворах появилось в соцсетях. Прокуратура Брянского района выехала на место. Нарушения подтвердились.

- Проезды придомовых территорий многоквартирных жилых домов №№1,3,7,8 микрорайона «Сосновый бор» Брянского района имеют колейность, глубина которой превышает предельно допустимые размеры, - говорят в прокуратуре.

От управляющей компании потребовали устранить нарушения.