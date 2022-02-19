Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 7:19

В Злынке в этом году начнут строить детский сад на 150 мест

В дошкольном учреждении будут спортивный и актовый залы
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В брянской Злынке в этом году начнут строить детский сад на 150 мест. Такое поручение дал губернатор после того, как к нему обратилась многодетная мать из районного центра.

- Сейчас дети посещают дошкольное учреждение, которое находится в приспособленном помещении, нет ни актового зала, ни спортивного, - говорят в пресс-службе правительства.

Земельный участок под строительство уже определили. В новом детском саду будут спортивный и актовый залы. Из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей. Но изначально строительство хотели начать только в 2023 году. А этот год разрабатывать проектно-сметную документацию.

Глава региона посоветовал взять типовой проект. И в марте уже начать строительство.