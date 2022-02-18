В Брянске выросло количество автохамов

Фото: АО "Чистая планета".

С начала года региональный оператор по обращению с ТКО направил в ГИБДД УМВД России по Брянской области уже 30 заявлений с просьбой привлечь к ответственности автовладельцев, которые паркуют свои машины у контейнерных площадок и препятствуют подъезду специализированной техники.

- Перевозчики отходов постоянно жалуются регоператору на автохамов, которые блокируют своими машинами подъезд к контейнерным площадкам, и количество жалоб растет. И это несмотря на то, что во многих дворах Брянска и у мест сбора отходов есть предупредительные таблички и надписи о запрете парковки. Для сравнения: за весь прошлый год мы выявили 32 нарушителя правил парковки, а за полтора месяца этого года уже 30 машин в городе Брянске попали в фотообъектив водителей мусоровозов и контролеров нашей службы безопасности. Теперь нерадивые автовладельцы будут привлечены к ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ и им придется заплатить штраф, - говорит начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в очередной раз просит автовладельцев более внимательно относиться к парковке личного транспорта, не оставлять свои машины у контейнерных площадок и на узких проездах во дворах многоквартирных домов, чтобы не мешать работе перевозчиков отходов. Из-за смещения графика вывоза мусора, ТКО накапливается и могут образоваться свалки.