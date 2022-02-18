Фото: "Брянск глазами разных поколений", vk.com.

Брянцы обсуждают зимний бульвар Гагарина 1962 года. Фотографию из архива В.Н. Мацкевич опубликовали в соцсети ВКонтакте в одной из групп вечером 17 февраля.

Снимок 1962 года. На нем фотограф запечатлел две пары горожан. Он и прогуливаются по заснеженному бульвару Гагарина. Раньше это была улица Советская. В кадр попал вид в сторону площади Ленина.

Пользователи активно комментируют снимок. Немало воспоминаний и эмоций вызывает он у современных горожан. Особенно коляска с малышом, попавшая в фотообъектив. Кое-кто ее принял за санки.

- Коляска вне конкуренции! – пишет горожанка

- Меня тоже в такой катали, - отвечает ей другая.

- Уютненько! – восклицает брянец. – И кинотеатр виден немного

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»