Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянска в 2022 году капитально отремонтируют девять дорог. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведут на улице Медведева ( от дома № 2 по улице Медведева до улицы Литейной), на переулке Металлистов (от улицы Институтской до улицы Комсомольской), на улице Металлистов. Также в порядок приведут участок дороги по улице Институтской ( от улицы Металлистов до улицы Молодой Гвардии), по улице Чайковкого ( от улицы Почтовой до границы города Брянска), по переулку Гончарова (от улицы Литейной до улицы Клинцовской).

Ремонт коснется и улицы Мира (от улицы Клинцовской до улицы Молодой Гвардии), улицы Молодой Гвардии (от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова), а также улицы Камозина (от улицы 3 Интернационала до улицы Мининской).

В этом году планируют провести работы на 24 дорогах областного центра. Всего в регионе по национальному проекты отремонтируют 69,8 километра магистралей и восемь мостов. На это направят больше 2,4 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней.

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