Еще раз про витамины для кошек и собак. Комментарий ветеринарного врача ФГБУ "Брянская МВЛ"

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Витамины участвуют во всех биологических процессах организма. Их отсутствие или недостаток приводит к нарушению ряда важнейших функций, поэтому в некоторых случаях собаки и кошки нуждаются в дополнительной витаминной подкормке.

«Среди владельцев животных бытует мнение, что питомцы, которые получают полнорационные сбалансированные корма, не нуждаются в дополнительных витаминах. Конечно, современные корма, особенно премиум класса, сбалансированы по всем питательным веществам. Однако как ветеринарный врач я неоднократно приходила к выводу, что этого не достаточно», - разъясняет ветеринарный врач клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» Ольга Михейчикова.

Активные и пассивные витамины, в чем разница? Зачем нужны животным витамины? Каким должен быть витаминный комплекс и как его выбрать? На актуальные вопросы отвечает ветеринарный врач учреждения.

На какие группы условно можно разделить витамины?

Витамины можно условно разделить на активные (энергетические) и пассивные (созидательные).

Первые необходимы во время активной фазы суточного биоритма, для выработки энергии, противостояния стрессам, инфекциям, поддержания гомеостаза и иммунной защиты (А, В, В3, В6 и микроэлементы: железо, медь, магний, марганец, цинк, молибден, селен, йод).

Созидательные витамины работают в организме в состоянии покоя, сна. Их задачи- помощь клеткам в использовании кислорода, улучшение кровообращения, снижение холестерина, стимуляция метаболизма, поддержание очистительной функции почек, печени, органов пищеварения, крови, улучшение состояния кожи, шерсти, стимуляция гемоглобин- и антителообразования, нормализация обмена линолевой кислоты, нормального синтеза ДНК (D, Н, К, В2, В5, В9, В12, калий, фосфор, кальций).

В каких случаях и когда давать витамины кошке и собаке?

Кошки и собаки, живущие в квартирах, едят только то, что им предлагают хозяева. Они не могут самостоятельно получать недостающие элементы. Обменные, транспортные, иммунные, пластические процессы в организме идут круглый год. Основанием для витаминной профилактики является период линьки, восстановление после болезни, а также беременность и активный рост потомства.

Каким должен быть витаминный комплекс?

При подборе витаминного комплекса следует учесть возраст, максимальное количество факторов жизни и индивидуальных особенностей животного. Потребность в различных витаминах в разное время суток у животных различная, а у кошек и собак к тому же, прямо противоположная.

Кошка в природе - совершенный мясоед с четким суточным ритмом. Она охотится в сумерки и утром, а днем в основном спит. Мы же, приручив дикую кошку, изменили и ее поведение. Теперь она должна спать утром и ночью, а днем забавлять нас своими активными играми. Кошки с этим внешне смирились, но их физиология от этого страдает.

С собаками- наоборот. Их прародители (волки) в природе охотятся днем, живут стадом с определенным социальным устройством, что требует определенного уровня интеллекта и противостояния стрессовым ситуациям. Дома же мы гуляем с собакой утром и вечером, а днем она вынуждена спать, ожидая нашего прихода с работы. Опять налицо полное нарушение физиологических и биохимических параметров здоровой жизни. Доказано, что у кошек и собак усвоение одних и тех же витаминов и минеральных веществ эффективно проходит в разное время суток. Собаки «жаворонки», а кошки «совы».

Особенности выбора витаминного комплекса для котов, собак, котят и щенков.

При выборе витаминного комплекса абсолютно для всех питомцев необходимо обращать внимание на состав, полезные вещества, которые обязательно должны сочетаться друг с другом. Очень хорошо, если витамины разделены на два приема- утро и вечер. Это гарантия того, что учтен биоритм животного и усвоение полезных веществ будет максимальным.

Учитывая вкусовые предпочтения усатых из семейства кошачьих, специально для них в состав витаминных комплексов введен таурин, который оказывает позитивное влияние на зрение, укрепляет сердечно-сосудистую систему, влияет на развитие здорового потомства.

При выборе витаминов для собак нужно учесть одно важное отличие. Собаки могут заметно отличаться друг от друга и по росту, и по весу. Вот почему так важно учитывать данные показатели.

Что касается котят и щенков, то во время их активного роста очень важно с питанием в рацион вводить весь комплекс необходимых веществ для гармоничного развития.

Иногда основного питания недостаточно, нужно дополнительно «подкармливать» витаминами растущий организм. При этом состав витаминов должен быть подобран с учетом особенностей малышей.

Каждый владелец домашнего животного хочет, чтобы его питомец был здоровым и активным. Для этого нужно следить за рационом и наполнять его различными витаминами. Только не следует забывать, что во всем должна быть мера!

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