В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1602 человека. При этом госпитализировали 144 пациента. Побороли заболевание 979 человек. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе 18 февраля.

За истекшие 24 часа от коронавируса умерли восемь человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 3382 брянцев. Медики выполнили 5219 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 131319 человек. Среди них 129 иногородних пациентов. Выздоровели 109166 брянцев. Общее число ПЦР-тестов составило 1507322.

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