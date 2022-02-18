Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

В Злынковском районе произошло массовое ДТП с большегрузами. Автоавария случилась 17 февраля около 11.20 на 231 километре дороги Брянск-Новозыбкв-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации КАМАЗ-53501 под управлением 31-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Скания» с полуприцепом, за рулем которого был 54-летний мужчина. После столкновения «Скания» врезался в УРАЛ-4340 под управлением 35-летнего водителя и в КАМАЗ-53501, которым рулил 34-летний мужчина. Машины стояли на обочине со стороны встречного направления. После автомобиль «Скания» съехал в левый кювет по ходу движения.

- В ДТП 31-летний водитель автомобиля КАМАЗ-53502 получил черепно-мозговую травму, перелом бедра, травматический шок, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. 30-летний пассажир автомобиля КАМАЗ-53501 ушиб лоб, верхнее веко, грудную клетку. Ему назначили лечение и отпустили домой. Степень виновности водителей установят во время проверки и проведения ряда экспертиз.

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