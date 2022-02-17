Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Дятькове в ДТП с иномаркой погиб 22-летний парень. Автоавария произошла 17 февраля около половины третьего ночи. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель на автомобиле «Мазда-3», без прав, ехал в сторону улицы Фокина и врезался в фонарный столб.

- В ДТП погиб 22-летний пассажир, - говорят в Госавтоинспекции. – Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, повредил шейный отдел позвоночника. Его госпитализировали. Предположительно погибший пассажир ехал на переднем сиденье. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

У водителя взяли на анализ кровь, чтобы установить состояние опьянения. Кстати, его в 2019 году уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также на водителя составили протокол за отсутствие страховки. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

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