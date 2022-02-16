В Брянске в такси подорожали поездки с детьми. Последним сдался региональный агрегатор, где до последнего времени цена поездки с детьми не отличалась от обычной.

В такси объясняют, что им пришлось пойти на такой шаг, чтобы не остаться без водителей и без клиентов. Часто на поездки с детьми сложно было дождаться машины. Водители не брали такие заказы. Они объясняют это тем, что дети чаще пачкают салон, посадка занимает больше времени. А самое главное - не у всех есть автокресла, чтобы перевозить ребенка до семи лет.

Агрегатор ссылается на подорожавший бензин и страховку.

- В последнее время все чаще звучат инициативы о запрете на повышенные тарифы на перевозки детей в такси, - говорят в компании. - Однако эксперты не считают, что это выход из сложившейся ситуации. Один из вариантов решения проблемы - включение издержек в основные тарифы для всех пассажиров. Однако для этого придется оборудовать все машины такси детскими креслами, но тем самым пожертвовать возможностью перевозить еще одного пассажира.