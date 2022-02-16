В Брянске неочищенные дороги не позволяют вывезти мусор с контейнерных площадок

В Брянске неочищенные и необработанные дороги во дворах не позволяют вывезти мусор с контейнерных площадок. В Советском районе перевозчики столкнулись с подобными проблемами по шести адресам: переулок Осоавиахима, 3В, улица Рославльская, 20, улица Софьи Перовской, 4, улица Романа Брянского, 15/1, улица Романа Брянского, 19, переулок 3-й Красноармейский, 7.

На дорогах - гололедица. В некоторых местах - ледяная горка, не посыпанная песком и солью. На обочинах стоят припаркованные машины, на которые может занести мусоровоз.

Региональный оператор пишет официальные письма в управляющие компании, районную администрацию и комитет ЖКХ мэрии. Но своевременно на них не реагируют.

- Регоператор приносит жителям извинения и уведомляет, что вывоз скопившихся отходов будет осуществляться в полной мере после предоставления технической возможности для проезда спецтехники, - говорят в пресс-службе компании.