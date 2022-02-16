В Брянске волка на Телецентре нарядили в камуфляж

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске волка на кольце на Телецентре нарядили в камуфляж. Сказочный персонаж подравняет всех мужчин, въезжающих в город, с 23 февраля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Когда-то волк стоял на площади Партизан. К счастью, его установили подальше от центра города - на разворотом кольце на выезде из Брянска в сторону Гомельской трассы.

Он регулярно примеряет на себя наряды. На Новый год волк встречает водителей в костюме Деда Мороза, например.