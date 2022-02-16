В Брянской области за растрату будут судить начальника дорожного участка

В Брянской области за растрату будут судить начальника Почепского дорожного участка Брянскавтодор. Его обвиняют в растрате с использованием служебного положения. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с июля по октябрь 2019 года обвиняемый передал знакомому экс-начальника управления автомобильных дорог Брянской области 70 кубометров щебня и 16 тонн асфальтобетонной смеси, принадлежащие предприятию. Стоимость материалов оценили в 213 тысяч рублей.

Вознаграждение было нужно для покровительства и попустительства при приемке работ по государственным контрактам.

Кстати бывшего начальника управления уже осудили за взятки. Ему назначили пять лет колонии строгого режима и штраф два миллиона рублей.