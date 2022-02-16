Фото: УГИБДД УМВД России по Бярнской области.

В Брянске иномарка на повороте врезалась в легковушку. ДТП произошло 15 февраля около 14.30 на улице красноармейской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны переулка Осоавиахима в сторону проспекта Станке Димитрова. Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ-211450. Легковушкой управлял 19-летний парень.

- В ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-211540 получила рану головы и ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»