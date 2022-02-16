В брянском Погаре 38-летняя автомобилистка в ДТП получила шок

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Погаре автомобилистка на легковушке врезалась в иномарку. ДТП произошло 15 февраля около восьми часов утра на улице Фрунзе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 42-летняя женщин за рулем автомобиля ВАЗ-210740 на перекресте неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат». Им управлял 38-летний мужчина, он ехал по главной дороге.

Произошло столкновение.

- В ДТП 42-летняя женщина получила перелом ребер и ушиб легкого повреждение селезенки, множественные переломы костей таза, перелом шейки левого бедра, перелом правого плеча, шок третьей степени, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. У автомобилистки взяли на анализ кровь, чтобы установить состояние алкогольного опьянения.

На женщину составили административный документ за управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке, а также за неисполнение владельцем транспортного средства установленной обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

Кроме того, при осмотре дороги выявили недостатки по ее содержанию – скользкость и отсутствие знака «Уступи дорогу». Также составили соответствующие акты.

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