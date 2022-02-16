В брянской Навле людей на улицах пугают бродячие собаки

По улицам брянской Навли стаями разгуливают бродячие собаки. Своим лаем и видом они здорово пугают прохожих.

- Они стаями бродят везде, особенно по привокзальной площади, около автовокзала, магазина «Дикси» и аптек, - рассказала «КП-Брянск» жительница Навли Наталья. - Подойти страшно!

Местные жители направили жалобу в районную администрацию и попросили отловить безнадзорных животных.

- Заявка по отлову животных без владельцев будет включена в план работ в весенне-летний период 2022 года после перечисления субвенции и заключения договора на оказание вышеуказанных услуг, - ответили в администрации Навлинского района.

И тут же «успокоили» людей сообщив, что в декабре 2021 года отловили, стерилизовали и выпустили обратно в среду обитания четыре собаки. А сегодня они по Навле бродят стаями! Четыре собаки, это - просто капля в море… А до весенне-летнего периода еще нужно дожить. Пока беспризорные животные лишь только пугают людей. Но ведь никто не знает, что у них на уме. Тут уж, как говорится, до беды недалеко!

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