В Брянской области за месяц от рук преступников погибло 10 человек

В Брянской области за первый месяц этого года от рук преступников погибли десять человек. В регионе зарегистрировали пять убийств и пять смертей от умышленного избиения. Эти преступления фиксировали в январе в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также в Карачевском, Новозыбковском, Суражском, Трубчевском, Унечском районах и в Сельцо.

В 90 процентах случаях эти преступления совершили пьяный мужчины, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Больше половины из них - 60% - случились в частных домах или квартирах. Из причин правоохранители называют в первую очередь бытовые.

- Все эти преступления уже раскрыли, - говорят в надзорном ведомстве.