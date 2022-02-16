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Происшествия16 февраля 2022 7:06

В Брянской области за месяц от рук преступников погибло 10 человек

В регионе зарегистрировали пять убийств
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области за первый месяц этого года от рук преступников погибли десять человек. В регионе зарегистрировали пять убийств и пять смертей от умышленного избиения. Эти преступления фиксировали в январе в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также в Карачевском, Новозыбковском, Суражском, Трубчевском, Унечском районах и в Сельцо.

В 90 процентах случаях эти преступления совершили пьяный мужчины, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Больше половины из них - 60% - случились в частных домах или квартирах. Из причин правоохранители называют в первую очередь бытовые.

- Все эти преступления уже раскрыли, - говорят в надзорном ведомстве.