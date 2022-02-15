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Происшествия15 февраля 2022 13:20

Жителя Большого Полпина обвиняют в смерти односельчанина

Завершили расследование уголовного дела
Марина АНТОНОВА
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Жителя брянского поселка Большое Полпино обвиняют в том, что он до смерти забил односельчанина. Завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 10 декабря пьяный обвиняемый был в гостях у соседа в доме по переулку Полевому. Он поссорился с одном их жителей поселка. И несколько раз ударил его обухом топора по голове и животу.

- Телесные повреждения оказались для потерпевшего смертельными., - говорят следователи.

Обвиняемый будет дожидаться суда под стражей.