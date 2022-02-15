В городе Фокино от администрации потребовали оградить полуразрушенное общежитие

В брянском городе Фокино прокуратура потребовала от администрации ограничить доступ в полуразрушенное общежитие. Оно находится по адресу улица Гагарина, дом №14б. Здание расселили еще в начале 2000-х годов.

Стены и перекрытия пятиэтажки частично разрушились. В здании выбиты окна и дери, нет решеток на балконах. Но в него легко могут попасть посторонние. Собственником здания является муниципалитет.

- В суд направили исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города Фокино принять меры по ограничению несанкционированного доступа к зданию, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам рассмотрения дела судом принято решение об удовлетворении заявленных требований прокурора с установлением срока исполнения – в течение трех месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.

Кстати, соседнее общежитие, которое располагается в доме №14а сумели отремонтировать. Для этого девочка-подросток пожаловалась на ужасное состояние здание сначала в соцсетях. А после отправилась на передачу на федеральном канале. На первом этаже пятиэтажного общежития после ремонта разместили опорный пункт полиции. Судя по всему, второе здание уже ничего не спасет.