В Брянске в 52 года умерла сотрудница Арбитражного суда Наталья Пучкова. Ее не стало 12 февраля, сообщают на официальном сайте суда.

Родилась Наталья Валерьевна 15 августа 1969 года в Брянске. Она - выпускница Брянского государственного университета. Почти 15 лет трудилась в финансово-хозяйственном отделе Арбитражного суда Брянской области.

В памяти коллег Наталья Валерьевна навсегда останется профессионалом своего дела и просто доброй, энергичной женщиной. Они соболезнуют родным и близким.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»