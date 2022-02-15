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Общество15 февраля 2022 6:40

В Брянске в 52 года умерла сотрудница Арбитражного суда

Натальи Пучковой не стало 12 февраля
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в 52 года умерла сотрудница Арбитражного суда Наталья Пучкова. Ее не стало 12 февраля, сообщают на официальном сайте суда.

Родилась Наталья Валерьевна 15 августа 1969 года в Брянске. Она - выпускница Брянского государственного университета. Почти 15 лет трудилась в финансово-хозяйственном отделе Арбитражного суда Брянской области.

В памяти коллег Наталья Валерьевна навсегда останется профессионалом своего дела и просто доброй, энергичной женщиной. Они соболезнуют родным и близким.

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