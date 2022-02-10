В Суземском районе медиков наказали за разглашение врачебной тайны. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что адвокат в районной больнице запросил информацию о том состоит ли гражданин на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, после чего результаты переданы заинтересованной стороне. А так как пациент не был фигурантом уголовного дела и не являлся подозреваемым в совершении преступления. Эти сведения медики не имели права разглашать.

После этого брянец пожаловался в прокуратуру на врачей, которые раскрыли его медицинскую тайну.

- В связи с допущенными нарушениями прокуратура внесла представления главному врачу больницы и начальнику отдела полиции, - гооврят в надзорном ведомстве. - По результатам их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»