В Брянске ночью 10 февраля восстановили водоснабжение Бежицкого района после аварии

В Брянске ночью 10 февраля восстановили водоснабжение микрорайона Новый Городок в Бежицком районе. Ни горячей, ни холодной воды не было у жильцов с полудня 9 февраля. Причина - коммунальная авария на водозаборе "Камвольный". Прорвало трубу диаметром 500 мм. Пришлось остановить работу насосной станции.

По оценкам властей, порядка 50 многоквартирных домов остались без воды. На низкий напор или отсутствие водоснабжения жаловались и жители других микрорайонов Бежицы в соцсетях.

На устранение аварии горводоканал направил четыре бригады. Они трудились без остановки, в том числе и ночью. В итоге повреждение трубопровода ликвидировали, запустили насосную станцию. В 3.40 вода поступила в жилые дома, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.