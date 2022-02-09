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Спорт9 февраля 2022 15:25

В Брянской области увеличат выплату обладателям Почетного знака за развитие спорта

Тренеры будут получать 30 тысяч рублей вместо пяти
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области увеличат выплату обладателям Почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". Тренеры будут получать вместо пяти тридцать тысяч рублей единовременно.

Соответствующий законопроект рекомендовали принять депататам в окончательном чтении на заседании комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Почетное звание смогут получить не больше трех человек в год.

- Увеличение единовременной выплаты повысит престиж получения такой награды, - говорят в региональном парламенте.