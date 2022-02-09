В Брянской области увеличат выплату обладателям Почетного знака за развитие спорта

В Брянской области увеличат выплату обладателям Почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". Тренеры будут получать вместо пяти тридцать тысяч рублей единовременно.

Соответствующий законопроект рекомендовали принять депататам в окончательном чтении на заседании комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Почетное звание смогут получить не больше трех человек в год.

- Увеличение единовременной выплаты повысит престиж получения такой награды, - говорят в региональном парламенте.