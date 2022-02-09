В Брянске раскрыли преступление начала века

В Брянске следователи раскрыли преступление, которое совершили в 2001 году. Троих жителей города обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, позно вечером 27 ноября 20 лет назад двое пьяных мужчин находились около частного дома на улице Угольной в Бежице. Они избили местного жителя, который до этого причинил им травмы. Затем они отвели потерпевшего в квартиру на улице Саратовской. Там продолжили избивать вместе с еще одним обвиняемым.

Затем избитого мужчину вывели на улице Ново-Советскую. Утром 28 ноября он скончался.

- Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако кропотливая работа следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников уголовного розыска органа полиции позволила установить свидетелей произошедшего и собрать доказательства причастности обвиняемых к совершенному преступлению, - говорят в СКР. - В настоящее время расследование завершено.