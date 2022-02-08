В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1200 пациентов. Сумели побороть опасную инфекцию 123 человека. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе 8 февраля.

За истекшие 24 часа от корнавируса умерли шесть брянцев. Всего заболевание унесло жизни 3310 человек. При этом госпитализировано 68 пациентов. Медики выполнили 4788 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе ковид-19 диагностировали у 115595 брянцев. Среди них 125 иногородних пациентов. Выздоровело – 99210 человек. Общее число исследований на коронавирус составляет 1440746.

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