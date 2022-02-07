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Общество7 февраля 2022 9:09

Брянский суд разъяснил, что организации не обязаны выдавать медицинские маски

Каждый должен самостоятельно приобретать средства индивидуальной защиты
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянский суд разъяснил, что организации не обязаны выдавать медицинские маски. В суд с жалобой обратился житель областного центра. Его оштрафовали на тысячу рублей за отсутствие маски в автобусе. Об этом сообщают «Брянские новости».

В жалобе он объяснил, что у него нет средств на покупку средства индивидуальной защиты, а предприятие перевозчик его не предоставило.

- Обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в соответствующей ситуации возложена на граждан постановлением правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п, т.е. нормативно-правовым актом, имеющим юридическую силу, именно граждане должны иметь при себе и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе при пользовании услугами организаций и индивидуальных предпринимателей при определенных указанным постановлением правительства Брянской области условиях», — указал в решении судья областного суда.

В суде также проанализировали и нормы, изложенные в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением правительства России от 2 апреля 2020 года № 417.

В итоге областной суд штраф не отменил и указал брянцу на то, что он должен самостоятельно приобретать средства индивидуальной защиты.