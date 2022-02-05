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Общество5 февраля 2022 8:54

Брянец на свадьбе избил двух незнакомых гостей

Мужчине дали семь лет колонии строгого режима
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Климовском районе 44-летний житель Брянска на свадьбе в кафе избил двух гостей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Инцидент произошел 2 июня 2018 года в кафе Климовского района. Фигурант, имеющий хорошую физическую и спортивную подготовку, без причины избил раньше незнакомых ему гостей. Он ударил их кулаком по голове.

- Свою вину мужчина не признал, - говорят в надзорном ведомстве. – Однако государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет в колонии строгого режима.

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