Брянец на свадьбе избил двух незнакомых гостей

В Климовском районе 44-летний житель Брянска на свадьбе в кафе избил двух гостей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Инцидент произошел 2 июня 2018 года в кафе Климовского района. Фигурант, имеющий хорошую физическую и спортивную подготовку, без причины избил раньше незнакомых ему гостей. Он ударил их кулаком по голове.

- Свою вину мужчина не признал, - говорят в надзорном ведомстве. – Однако государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет в колонии строгого режима.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»