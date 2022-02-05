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Общество5 февраля 2022 8:05

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1445 человек

Всего в регионе 111379 заболевших опасной инфекцией
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1445 человек. Об этом 5 февраля сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус сумели побороть заболевание 269 человек. Умерли – шесть пациентов. При этом 104 человека госпитализировали. Медики провели 8660 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 111379 человек. Среди них 125 иногородних пациентов. Выздоровели – 98500 брянцев. Общее число ПЦР-тестов составляет 1420004.

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