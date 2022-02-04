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Общество4 февраля 2022 14:32

В брянском Новозыбкове заключенному СИЗО в посылке передали 2 тысячи рублей

Купюры спрятали в шоколадке
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

В брянском Новозыбкове в следственном изоляторе №2 в посылке для заключенного сотрудники учреждения нашли две тысячи рублей. Две купюры номиналом одна тысяча рублей каждая были спрятаны в обертке плитки шоколада. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

В беседе с сотрудниками СИЗО подследственный, на чье имя пришла посылка, признался, предполагал о возможном сюрпризе.

- По данному факту составлен материал об административном правонарушении, который в дальнейшем будет передан в судебные органы, - сообщают в УФСИН.

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