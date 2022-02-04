В брянском Дятькове в организации по производству мебели погиб сотрудник. Об этом 4 февраля сообщают в пресс-службе региональной инспекции труда.
Трагедия случилась во время выполнения мужчиной шиномонтажных работ.
Провели расследование. Комиссия установила причину гибели сотрудника: недостаточный контроль со стороны руководителя погибшего работника.
Несчастный случай квалифицировали как связанный с производством и оформили актом формы Н-1.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»