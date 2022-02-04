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Общество4 февраля 2022 12:37

В брянском Дятькове в организации по производству мебели погиб сотрудник

Трагедия произошла во время шиномонтажных работ
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Дятькове в организации по производству мебели погиб сотрудник. Об этом 4 февраля сообщают в пресс-службе региональной инспекции труда.

Трагедия случилась во время выполнения мужчиной шиномонтажных работ.

Провели расследование. Комиссия установила причину гибели сотрудника: недостаточный контроль со стороны руководителя погибшего работника.

Несчастный случай квалифицировали как связанный с производством и оформили актом формы Н-1.

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