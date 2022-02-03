Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2022-2023 годах отремонтируют больше 14 километров объездной дороги. Работы проведут оп проекту «безопасные качественные дороги». Об этом 3 февраля сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

По этой магистрали можно попасть в Бежицкий район в обход центра Брянска. Также она выходит на федеральную трассу Орел-Брянск-Смоленск.

В этом году в области отремонтируют 69,8 километра автодорог и 7 мостов. Для этого предусмотрели большее 2,4 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней.

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