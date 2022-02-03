Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 15:23

В Брянске в 2022-2023 годах отремонтируют больше 14 километров объездной дороги

Всего в области в этом году приведут в порядок 69,8 километра магистралей
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2022-2023 годах отремонтируют больше 14 километров объездной дороги. Работы проведут оп проекту «безопасные качественные дороги». Об этом 3 февраля сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

По этой магистрали можно попасть в Бежицкий район в обход центра Брянска. Также она выходит на федеральную трассу Орел-Брянск-Смоленск.

В этом году в области отремонтируют 69,8 километра автодорог и 7 мостов. Для этого предусмотрели большее 2,4 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

0