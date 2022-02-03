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Общество3 февраля 2022 9:43

Жительницу Севского района наказали за продажу самогона

Женщину оштрафовали на 60 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жительницу Севского района оштрафовали на 60 тысяч рублей за продажу самогона. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в ноябре прошлого года 65-летняя женщина, которую и раньше привлекали к административной ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, снова принялась за старое. Она по месту проживания продала самогон по цене 100 рублей за 0,5 литра.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - говорят в надзорном ведомстве.

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