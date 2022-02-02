В Брянском районе на пожаре пострадал мужчина

В Брянском районе на пожаре в поселке пятилетка пострадал мужчина. По предварительной информации он получил ожоги. Из горящего дома его вывели до приезда пожарных. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

На пульт оперативного дежурного регионального МЧС сообщение о пожаре на улице Сосновый Бор поступило 2 февраля в 13.34. на место выезжали четыре автоцистерны. По прибытии спасатели обнаружил, что горел жилой дом и рядом с ним хозяйственная постройка.

С огнем справились в 12.30, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Причину трагедии предстоит выяснить экспертам.

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