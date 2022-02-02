На Брянщине на четырех бывших сотрудников УФСИН завели уголовные дела

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

В брянском УФСИН в 2021 году завели семь уголовных дел, из них четыре – на бывших сотрудников. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

Их обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и халатности.

Кроме того, сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН рассмотрели 26 обращений граждан, провели шесть служебных проверок, проверили 152 кандидата на службу в уголовно-исполнительную систему.

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