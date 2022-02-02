Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 9:04

На Брянщине на четырех бывших сотрудников УФСИН завели уголовные дела

Их обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и халатности
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

В брянском УФСИН в 2021 году завели семь уголовных дел, из них четыре – на бывших сотрудников. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

Их обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и халатности.

Кроме того, сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН рассмотрели 26 обращений граждан, провели шесть служебных проверок, проверили 152 кандидата на службу в уголовно-исполнительную систему.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

0