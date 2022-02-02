В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 3275 пациентов, сообщают 2 февраля в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 1251 брянца. Сумели побороть опасную инфекцию 366 человек. При этом госпитализировали 47 человек. Медики провели 7872 исследования на ковид-19.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус диагностировали у 106728 человек. Среди них 125 иногородних. Выздоровели - 97634 пациента. Общее число ПЦР-тестов составляет 1394014.

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