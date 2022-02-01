Житель Курской области попался на даче взятки брянскому полицейскому

Фото: СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи обвиняют жителя Курской области в попытке дать взятку полицейскому. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствие установлено, что ночью, 3 декабря прошлого года, обвиняемого остановил сотрудник ГИБДД УМВД России по Брянской области для проверки документов. Мужчина за рулем был пьяным. Чтобы избежать административной ответственности, находясь в салоне полицейской машины, на 211 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия, передал полицейскому взятку 20 тысяч рублей.

- Полицейский отказался от взятки и составил на нарушителя административный протокол, - говорят в Следственном комитете. – О произошедшем он сообщил в дежурную часть ОП «Злынковское» МО МВД России «Новозыбковский».

Сейчас предварительное следствие завершили, уголовное дело передали прокурору для решения вопроса о его утверждении и направлении в суд.

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