Брянский суд отказал в отмене введения коронавирусных ограничений и QR – кодов. 26 противников обязательной вакцинации от коронавируса решили через суд оспорить решение регионального правительства о «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области». Они подали иски с требованием признать недействующими пункты, касающиеся ведения на Брянщине системы QR-кодов. Об этом сообщают на сайте Брянского областного суда.

Они потребовали отменить пункты о приостановлении работы детских развлекательных центров и детских игровых комнат, находящихся в торговых и культурно-досуговых центрах. Также они оспаривали введение QR-кодов для входа в торговые и развлекательные учреждения, организации бытовых услуг и другое.

Суд вынес решение об отклонении их иска.

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