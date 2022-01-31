В Брянске умерла ведущая свадеб Инна Шульга

Фото: vk.com.

В Брянске в воскресенье, 30 января, умерла популярная ведущая свадеб Инна Шульга. Два месяца назад ей исполнилось 43 года. Печальную новость родные и близкие сообщили в соцсетях.

Женщина боролась с онкологией. Страшный диагноз ей поставили в прошлом году. На лечение друзья организовали сбор средств. Но и это не помогло.

Инна Шульга провела сотни свадеб. Также она являлась автором проекта «Ты в Игре. Он был предназначен для развлекательного отдыха юных и взрослых брянцев.

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