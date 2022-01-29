В Почепском районе в ДТП с фурой пострадала 18-летняя девушка. Автоавария произошла 28 января около 18.10 на 84 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «МАН» с прицепом ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло и выбросило на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Фура столкнулась с БМВ-3201, за рулем которого был 20-летний парень. Он ехал во встречном направлении. Иномарку также занесло. Автомобили угодили в правый кювет, прицеп опрокинулся.

- В ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля БМВ получила перелом бедра, - говорят в Госавтоинспекции. - Пострадавшую госпитализировали.

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