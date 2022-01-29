В Брянске на пожаре погиб 57-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска на пожаре погиб 57-летний мужчина. На пульт оперативного дежурного регионального МЧС сигнал о возгорании на улице Донбасской поступил 29 января в половину одиннадцатого утра, сообщают в чрезвычайном ведомстве.

На место ЧП выезжали три пожарные машины с автолестницами. Обнаружили, что на третьем этаже многоквартирного дома горело имущество в квартире. Пожар тушили с помощью одноного пожарного ручного ствола и одного звена газодымозащитной службы.

- В 10.45 пожар локализовали, в 10.47 потушили полностью, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – На пожаре погиб 57-летний мужчина. Причины трагедии устанавливают.

В чрезвычайном ведомстве призывают брянцев быть внимательными и осторожными с огнем. И обязательно соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

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