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Общество27 января 2022 12:35

В Брянске с 28 по 30 января устроят "охоту" на нетрезвых водителей

В городе проведут оперативно-профилактическую операцию
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске с 28 по 30 января устроят "охоту" на нетрезвых водителей. В городе пройдет оперативно-профилактическая операция. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На дороги областного центра выйдут 19 экипажей дорожно-патрульной службы. Основная цель операции – исключить из участия в дорожном движении пьяных и не допустить автоаварий с их участием.

С начала 2022 года в Брянске зарегистрировали одно ДТП с нетрезвым водителем. В нем один человек травмирован. А в прошлом году таких ДТП зарегистрировали четыре за аналогичный период и в них пострадали пять человек.

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