Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

В брянской поликлинике №1 под красную зону отдали корпус. Об этом сообщает «Брянская губерния».

С 25 января все здание второго корпуса медицинского учреждения городской поликлиники №1 Бежицкого района отдали под прием пациентов с температурой непонятного происхождения. При этом медицинскую помощь продолжают оказывать, как в поликлинике. Так и на дому. При нетяжелых случаях врачи дают консультации по телефону.

- Поликлиника полностью обеспечена профильными медикаментами и экспресс – тестами, сообщил главный врач Сергей Полунеев. - Благодаря им, в течение 10 минут можно выяснить наличие коронавирусной инфекции в организме. Это проводят абсолютно бесплатно.

Для этого пациенту нужно прийти в поликлинику по месту жительства и пройти экспресс-тест на коронавирус. Сейчас в ковидной зоне медучреждения работают пять терапевтов. Для вызова на дом сформировали девять специализированных бригад.

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