В Брянской области в прошлом году заложили 169 гектаров садов

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в прошлом году заложили 169 гектаров плодово-ягодных культур. Провели большую работу по обеспечению производства продукции растениеводства мощностями доработки и хранения. Завершили строительство новых картофелехранилищ мощностью 15 тысяч тонн. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Регион показывает отличные результаты в урожайности зерновых, кукурузы, сои, подсолнечника, овощей и других культур. А по урожайности озимого рапса порядка 40 ц/га область является мировым лидером, его производство за последние три года возросло в 3,5 раза.

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