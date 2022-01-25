Житель брянской Злынки незаконно получил государственную субсидию

Фото: СУ СКР по Брянской области.

На жителя брянской Злынки завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он незаконно получил государственную субсидию на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что в январе 2019 года 35-летний мужчина по государственной программе развития сельского хозяйства получил субсидию. Но при этом он представил в Департамент сельского хозяйства Брянской области заведомо ложные сведения о приобретении сельскохозяйственной техники, а также о приобретении крупного рогатого скота по завышенной стоимости, присвоив часть предоставленных в качестве субсидии денежных средств.

- Своими действиями он причинил бюджету региона ущерб в 1,56 миллиона рублей, - говорят в Следственном комитете. – Обвиняемого заключили под домашний арест.

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