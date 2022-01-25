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Происшествия25 января 2022 5:37

В ночном пожаре в Фокинском районе Брянска погибла 62-летняя пенсионерка

Еще трех жильцов удалось спасти из огня
Марина АНТОНОВА
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В Фокинском районе Брянска во время пожара погибла 62-летняя пенсионерка. ЧП случилось на улице Красных Партизан ночью во вторник, 25 января. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.23.

На место выехали две автоцистерны и автолестница. Оказалось, что горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. На пожаре работало два звена газодымозащитной службы.

Трех жильцов удалось спасти. Одного человека вывели из горящей квартиры, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

С открытым огнем справились в 2.54.

- Причина пожара устанавливается, - говорят в ведомстве.

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